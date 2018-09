La nouvelle viens de tomber ( A prendre avec des très grosses pincettes ) Michael B Jordan serait envisagé pour reprendre le rôle de Superman dans ce qui sera sans doute un reboot à ne pas douter .Je trouve l'idée franchement attirante et originale si le studio arrive à tenir la barre .Surtout quand l'on sait que le comics à déjà franchi le pas avec brio .J'imagine même pas les réactions (le séisme ) que l'on va avoir si cela ce fait même si je ni crois pas trop , surtout quand on voit les pleureuses qui il y eu pour le futur cast de Ciri dans The Witcher ...Hâte de lire vos réactions les amis positive ou négative :'((Sorry pour lé fote d'aurtograffe)