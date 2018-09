(Plus les semaines passent et plus les polémiques se ressemblent...)



Après les récentes excuses de CD Projekt Red Après les récentes excuses de CD Projekt Red (1) , accusé par certains Twittos d'avoir publié une blague à connotation transphobe sur Twitter, c'est au tour de Riot Games de se retrouver une fois de plus au coeur de la controverse.

Le mois dernier Kotaku a révélé une culture d’entreprise toxique et sexiste chez Riot Games d'après 28 témoignages d'employés et d'ex-employés. 3 semaines après la révélation de cette enquête Riot Games a décidé de s'excuser et de changer sa culture d'entreprise. Désormais tourné vers "l'inclusion, la diversité, le respect et l'égalité", Riot Games décidait de tenir à la PAX West (salon américain dédié aux jeux vidéo) deux événements réservés exclusivement "aux femmes et aux personnes non binaires". Des fans scandalisés par cette décision ont commencé à protester sur les réseaux sociaux et certains employés de Riot Games leur ont répondu de manière peu professionnelle. Suite à cela, deux employés de Riot Games ont été licenciés.

Culture d’entreprise toxique et sexiste chez Riot Games

Une ambiance de fraternité étudiante

Riot Games sort du silence et présente ses excuses

" Au cours des trois dernières semaines, nous nous sommes concentrés sur l'écoute et l'apprentissage. En tant qu'entreprise, nous avons l'habitude de corriger les problèmes dès que possible, mais cette correction ne se fera pas du jour au lendemain. Nous intégrerons ce changement dans notre ADN culturel et ne laisserons aucune place au sexisme ou à la misogynie. L'inclusion, la diversité, le respect et l'égalité ne sont pas négociables. Bien qu'il y ait beaucoup à améliorer, il y a énormément de bonnes choses à Riot qui vont conduire ce changement. C'est notre priorité absolue jusqu'à ce que nous y arrivions. "

Riot Games interdit aux hommes binaires d'assister à un panel ;

les critiques = "manbabies" (bébés hommes)

" La raison pour laquelle le "sexisme contre les hommes" n'a aucun sens en tant que concept est que les hommes ont le pouvoir. Ils sont privilégiés à bien des égards, qu'il s'agisse de petites choses invisibles ou de grandes choses scandaleuses (comme un agresseur et harceleur qui s'est confessé, comme Louis CK (2), peut tout simplement faire son come-back, et c'est normal). "

en attaquant une suiveuse sur Twitter

" Les minorités traversent ce monde contrôlé par les mâles cis blancs sans connaître les privilèges et les droits que crée l'inclusion absolue. En leur offrant des espaces, ça contribue à donner l'opportunité et l'équilibre aux discussions avec un espace accueillant. Ce n'est pas une attaque personnelle contre vous. "

(Dernier rebondissement) Sanction contre les employés qui ont posté des messages controversés sur les réseaux sociaux :

Le 7 août, une enquête du site spécialisé Kotaku soulevait la question des conditions de travail au sein de l’entreprise américaine de 2 500 salariés, s’appuyant sur les témoignages de vingt-huit d’entre eux, anciens et actuels.Ces témoignages se faisaient l’écho de propos déplacés, condescendants ou sexistes tenus oralement ou par courriel. Des femmes, mais aussi des hommes, y racontaient aussi avoir reçu des photographies sexuellement explicites de la part de leurs collègues et de leurs supérieurs. Plus généralement, Kotaku dépeint une entreprise masculine à 80 %, dont l’ambiance « de potes », particulièrement grivoise, évoque celle des fraternités d’étudiants.Le 29 août 2018, Riot Games annonce avoir pris conscience des reproches adressés à la société et s'excuse auprès de ses employés, fans et partenaires :Riot Games ajoute vouloir faire évoluer sa culture d'entreprise à l'aide d'étapes (7 pour commencer) qui guideront l'entreprise vers un environnement plus sain.Ce qui nous amène quelques jours plus tard à cette polémique qui découle de ce changement de culture d'entreprise :Durant la PAX West (salon américain dédié aux jeux vidéo qui a lieu du 31 août au 3 sept. 2018 ), Riot Games organisera des sessions sur plusieurs sujets de l'industrie afin de soutenir les femmes et les personnes non binaires. Le but est noble mais l'exécution est mauvaise, car ils ont apparemment décidé de combattre le sexisme avec plus de sexisme.Les erreurs de relations publiques de Riot Games sont en bonne voie, semble-t-il, car la mentalité toxique sur le lieu de travail a déjà été exposée par plusieurs employés masculins et féminins interviewés par Cecilia D'Anastasio de Kotaku, ce qui a entraîné des excuses importantes de la compagnie et une promesse de changer le comportement au travail pour que les femmes ne soient plus traitées de façon injuste à l'avenir.Quelques jours à peine après les excuses, cependant, Riot Games a annoncé que les séances de la PAX West tenues dans la salle 613 seront réservées aux femmes et aux personnes non binaires jusqu'à 14 h 30, interdisant activement à celles qui s'identifient comme hommes d'entrer dans cette salle particulière. Il semble qu'ils aient adopté l'approche "combattre le feu par le feu", ce qui n'aide certainement personne.Les sessions incluent des sujets intéressants tels que l'art et le design des champions, les carrières en production, la conception de jeux et le cosplay avancé. Inutile de dire qu'un grand nombre de ces sujets intéressent un large éventail de personnes, mais les hommes n'auront pas la possibilité d'y assister. Cela a rapidement déclenché un scandale lorsque les fans ont commencé à protester sur Reddit.Dire que la réponse de certains employés de Riot était inadéquate serait un euphémisme. Le concepteur de systèmes, Daniel Z. Klein, affirme que le "sexisme contre les hommes" n'a pas de sens en tant que concept car les hommes sont privilégiés. Le sexisme est une forme de discrimination. Lorsqu'une personne n'est pas autorisée à entrer dans une pièce simplement parce qu'elle s'identifie comme un homme, c'est de la discrimination.Traduction :Quoi qu'il en soit, Klein a continué à justifier ses affirmations en disant que "lorsqu'un groupe en a trop et qu'un autre en a trop peu, certains doivent être pris au groupe qui en a trop". Ce serait en effet le cas si Riot Games se présentait avec une situation d'optimum de Pareto, mais rien n'indique que la salle serait si bondée que quelqu'un devrait partir pour faire place à une femme ou une personne non binaire.Il a ensuite appelé les fans qui pensaient que cette exclusion était injustifiée des "manbabies" (bébés hommes) qu'il espère voir grandir un jour. La chaîne de tweet a continué avec le souhait de Klein de rejeter les hommes perçus comme étant des manbabies dans un message plutôt étrange, étant donné qu'il a apparemment tenté de les supprimer du jeu.Toutes les réponses de Riot n'ont pas été aussi hostiles, comme celles de Riot Froskurinn, l'une des commentatrices LPL, qui a soulevé un point souvent négligé, à savoir que certaines femmes et personnes non binaires ont parfois besoin d'un espace dédié pour "trouver leur voix et se sentir à l'aise de l'utiliser". Elle a également ajouté que la session n'est pas destinée à être une attaque personnelle pour ceux qui s'identifient comme hommes.Traduction :Mel Capperino-Garcia a également tenté de désamorcer la situation, mais son message semble avoir été mal compris en raison de la nature volatile de cette situation. Elle a déclaré qu'ils n'essayaient pas d'interdire les hommes, mais qu'ils ne pouvaient toujours pas entrer dans la salle avant 14 h 30, après quoi une réponse a été donnée pour établir une comparaison avec d'autres formes de ségrégation.Bien que les intentions de Riot avec ces sessions sont nobles, l'exécution fait défaut puisqu'ils pourraient simplement nommer la session afin de refléter sa nature, au lieu de simplement la présenter comme une discussion régulière sur les carrières et l'orientation. Ou ils pourraient avoir un panel similaire dans une autre pièce pour que le public masculin ne soit pas privé de connaissances susceptibles de les aider dans leur carrière.Il ne semble pas qu'il n'y ait que des hommes qui s'en plaignent non plus, comme une personne trans a répondu à Capperino-Garcia en déclarant que la façon dont Riot a géré cet événement ne rend pas service aux personnes trans et non binaires.Le concepteur de systèmes Daniel Klein et son associé en communication Mattias Lehman, tous deux défenseurs de la diversité des genres à Riot, ne travaillent plus dans l'entreprise à la suite d'un week-end controversé impliquant un panel PAX West controversé.(1) - Un fan impatient a écrit à CD Projekt Red sur Twitter : "J'en veux plus les gars."Le compte de Cyberpunk 2077 lui a répondu ironiquement : "Est-ce que vous venez de supposer mon genre ? "Certaines personnes ont jugé la blague de mauvais goût, il y a eu des menaces de boycott du jeu, le compte de Cyberpunk 2077 a été forcé de s'excuser publiquement.(2) - Louis C.K. est un roi du stand-up qui a fait un come-back après avoir reconnu avoir eu des comportements sexuels répréhensibles