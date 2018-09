J'ai toujours joué aux MGS (tous fini sauf le 4 et PW) en decallage de leur sortie, c'est pourtant, et de loin, ma saga de JV préférée. Mais faute d'avoir la machine pour y jouer day one, et ne voulant pas les faire sur ps3, c'est avec plaisir que je me suis lancé sur le Mgs Ground zeroes et surtout Phantom Pain...Après 25 heures passées en Afghanistan, mamamia, mais quel jeuJe n'ai jamais un jeu d'action/infiltration avec un gameplay aussi élaboré.C'est subtil, fun, facile a prendre en main mais d'une richesse inouïe, le début du jeu est juste INCROYABLEAlors certes, le jeu n'est pas dépourvu de defaut:le scenario à l'air en retrait (quoi que j'attendrais la fin avant de me prononcer completement), certaines missions sont redondantes, le systeme des cassettes est énervant, j'aimais tellement les histoires racontées par codec, je trouve ça incompréhensible qu'ils aient changé un aussi bon systeme narratif au profit d'un bien plus difficile d'accès. Mais bon, les conversation reste interessante, comme si on reconstituait un puzzle à partir d'archives. Le parti pris est interessant, mais moins "gamer-friendly"En tout cas, c'est de loin ma meilleure experience vidéoludique globale. Je comprends la frustration qu'il créée mais moi j'y trouve mon compte à 100% (d'ailleurs je compte bien finir le jeu complètement).Bon, un article entre 2 missions pour vous décrire mon état d'esprit, ça fait très longtemps qu'un jeu ne m'a pas fait cet effet, j'y retourne