Bonjour,Il y a un instant a eu lieu la keynote Apple. Voici un bref résumé des nouveautés.Tout d'abord le nouvel Watch Series 4Tarif : 399$ pour la version GPS et 499$ pour la version 4G.Ensuite ils ont présenté 3 nouveaux modèles d'iphone : iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XRTarif du XR :Tarif du XS :Et attention les yeux, le Xs Max :

posted the 09/12/2018 at 07:14 PM by fandenutella