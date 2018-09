Disponible depuis quelques mois au pays de l'oncle Sam, le chef d'oeuvre de Mel Gibson qui date de 23 piges (déjà bordel..) arrivera bien chez nous dans son format Ultra HD. Le film est en précommande sur Fnac.fr depuis août.



Conclusion du test Blu-ray US effectué par hdnumérique.com :



"Depuis l'époque du Laserdisc, Braveheart de Mel Gibson a toujours été présent dans notre vidéothèque. Des doutes étaient permis quant à l'intérêt véritable de redécouvrir de tels films de catalogue un jour en 4K Ultra HD Blu-ray. Mais Paramount a vu les choses en grand et enterre tous doutes possibles.



Braveheart en 4K Ultra HD Blu-ray constitue une révélation avec un gain en matière de netteté et une justesse dans la restitution des couleurs qui ne nous ont pas laissé indifférents. Si vous êtes un fan de ce film épique signé Gibson, cette édition vaut vraiment la peine d'être acquise dès sa sortie."