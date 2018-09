Voici une Information concernant le jeu Halo 5 Guardians :Microsoft a encore une fois mis fin à la toute dernière rumeur et a répété que le jeu Halo 5 : Guardians ne sortirait pas de sitôt sur PC Windows 10. En effet, un représentant de Microsoft a déclaré à CNET que le Studio n’a pas l’intention de sortir le jeu sur ce support. Le titre restera donc une exclusivité Xbox One…Source : https://www.gamepur.com/news/29773-halo-5-guardians-not-coming-pc.html

posted the 09/12/2018 at 05:21 PM by link49