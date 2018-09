Divers

Première fournée d'une très longue série :3C'est la première que je fais tout à 100% dans un open world tellement c'est fun de parcourir la ville. J'ai pas encore fini mais Insomniac semble totalement maîtriser ce qu'il voulait faireSinon ça doit probablement être un des open world les plus dense de cette gen (New York oblige) et c'est d'autant plus impressionnant quand on prends en compte la distance d'affichage, le niveau de détail, la qualité des reflets sur les nombreux immeubles, la finesse des ombres, les grosses scènes d'actions. Une vraie boucherie en 4KEt faut dire que ça change des villes en quarantaine !