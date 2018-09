Voici une Information concernant le jeu Forza Horizon 4 :Les sites publient leurs previews pour un jeu qui s’annonce monstrueux. Selon Full Throttle, il s’agit sans aucun doute du The Witcher 3 des jeux de course automobile. Le jeu est tout simplement génial, et il y a tellement de choses à faire dans Forza Horizon 4, qu’il est presque impossible de détailler chaque petite nuance qui fait que le dernier opus de Playground Games est incroyablement beau et incroyablement unique.Selon PC Games, le jeu Forza Horizon 3 a montré une équipe de développement de classe mondiale au sommet de son art, et son successeur promet déjà de le surclasser. Pour rappel, le jeu sortira le 02 octobre prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/forza-horizon-4-preview-thread-astonishingly-beautiful-incredibly-unique.67940/