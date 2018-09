Multi

Comme le rapporte en ce début de semaine la rédaction de CNBC, la performance du mode battle royale de Call of Duty : Black Ops 4 semble impressionner les investisseurs tandis que la valeur de l'action de son éditeur a fait un bond.PUBG, H1Z1 et Fortnite ont ouvert la marche et en cette fin d'année, les ténors du FPS se mettront au genre populaire du battle royale avec des modes de jeu dédiés. Lundi soir, les possesseurs de PlayStation 4 se sont lancés dans la beta de "Blackout" et la réception s'avère positive, avec un pic à environ 370.000 spectateurs sur Twitch. Mike Hickey, analyste chez Benchmark Capital, a indiqué que l'accueil de cette beta a "dépassé les espérances", et a estimé que Blackout peut rencontrer "un succès massif" avec plus de 500 millions de dollars de revenus annuels.