Voici le Top Media Create allant du 03 au 09 septembre 2018 :01./00. [PS4] Marvel's Spider-Man # (Sony Interactive Entertainment) {2018.09.07} (¥6.900) - 125.154 / NEW02./01. [PS4] Winning Eleven 2019 (Konami) {2018.08.30} (¥7.600) - 20.840 / 94.229 (-72%)03./00. [PS4] Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars # (Konami) {2018.09.06} (¥4.980) - 17.313 / NEW04./03. [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 14.752 / 264.266 (-23%)05./04. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 14.398 / 2.604.239 (-15%)06./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 11.877 / 1.747.174 (-10%)07./00. [PS4] SNK Heroines: Tag Team Frenzy (SNK) {2018.09.06} (¥4.800) - 10.018 / NEW08./02. [PS4] Conan Exiles (Spike Chunsoft) {2018.08.23} (¥6.800) - 7.604 / 60.229 (-63%)09./08. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! (Bandai Namco Games) {2018.07.19} (¥6.100) - 7.004 / 189.619 (-28%)10./11. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 6.515 / 1.105.725 (-12%)11./00. [PS4] Persona 5 [New Price Edition] (Atlus) {2018.09.06} (¥4.980) - 6.280 / NEW12./09. [NSW] Mario Tennis Aces (Nintendo) {2018.06.22} (¥5.980) - 6.195 / 338.406 (-20%)13./00. [NSW] SNK Heroines: Tag Team Frenzy (SNK) {2018.09.06} (¥4.800) - 5.493 / NEW14./14. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 4.803 / 1.720.153 (-16%)15./17. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) - 4.459 / 611.238 (-14%)16./13. [NSW] Captain Toad: Treasure Tracker (Nintendo) {2018.07.13} (¥3.980) - 4.362 / 118.807 (-24%)17./12. [3DS] WarioWare Gold (Nintendo) {2018.08.02} (¥4.980) - 4.013 / 89.640 (-35%)18./21. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 3.972 / 1.809.28719./10. [NSW] My Hero: One's Justice (Bandai Namco Games) {2018.08.23} (¥7.600) - 3.966 / 36.261 (-48%)20./00. [PS4] NBA 2K19 # (Take-Two Interactive Japan) {2018.09.11} (¥7.800) - 3.679 / NEWLe jeu Spider-Man sur Ps4 entre à la première place, Zone of the Enders : The 2nd Runner M∀RS entre à la troisième place, Octopath Traveler quitte le classement, Yakuza 3 sur Ps4 quitte aussi le classement, Lady Layton DX quitte également le classement, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon perd une place, Super Mario Odyssey quitte le classement, Splatoon 2 reste stable, Mario Kart 8 Deluxe gagne une place et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch perd une place…Passons maintenant au Top Hardware :01. Nintendo Switch : 43 51302 . Ps4 : 19 72303 . 3DS : 7 48304 . PsVita : 2 34805 . Xbox One : 49Source : https://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180912080/