La gratuité chez Gamekult c' est finie .



https://www.gamekult.com/emission/gamekult-premium-evolue-3050809319.html



Si j" ai bien compris , on pourra payer pour ce qu'on intéressé individuellement ou payer pour avoir accès à tout le site pour 2.5 euros par mois .



Je comprends leurs arguments , mais ça me ennuie un peu de payer pour ce qui avant était gratuit , et OK ça semble pas cher 2 euros par mois , mais 2 euros par ci , 2 euros par la , je suis chômeur moi mes ressources sont limitées .



Vous en pensez quoi ?