Square Enix doit encore nous faire part des chiffres de ventes officiels du RPG, et le fera a minima durant son prochain rapport financier, mais nous avons droit pour l'heure à une estimation de la part de SteamSpy. Le site, qui recense les données des utilisateurs de la plateforme de distribution américaine, nous indique que 50.000 à 100.000 personnes posséderaient



Dragon Quest XI sur PC, à l'issue de cette première semaine de commercialisation. Un résultat qui serait plutôt correct pour une série de niche en Occident, et pour ce support qui n'est pas le plus habituel.



Rappelons qu'au Japon où la franchise est vénérée, le titre a trouvé 2,08 millions de preneurs en deux jours, en juillet 2017, sur 3DS et PS4.

Voilà une semaine que Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée est sorti sur PC ainsi que sur les PS4 européennes, et il est temps de faire un premier point sur ses performances sur Steam.