- les remakes, l'actuel politique de capcom, je suis vraiment pas contre, tant que c'est bien fait, comme resident evil 1 et 2. - Avec Resident Evil, Dino crisis a marqué mon enfance, le premier restera un des meilleurs survival horror jamais fait. - Je me posais deux questions ce jeux devrait il opté, pour un Remake fidèle ou être rebooté ? - Le 2 avait délaissé, l'horreur à l'action, contrairement à resident, j'ai bien aimé ce partit pris. ( le soucis, pour dino, j'aime, vraiment, les deux côtés, action et horreur) contrairement à RE qui selon moi doit resté une série de jeux d'horreur, avec une pincettes d'action, pour ne jamais ssennuyé. - Ma deuxième question, selon vous si dino crisis revient en tant que reboot, doit t'il prendre le pas de l'action ou resté un survival horror ? Faut avoué que l'ambiance était de haute volée.

Who likes this ?

posted the 09/12/2018 at 11:30 AM by biboys