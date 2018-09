Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Dans une récente interview, le directeur artistique de Rockstar Games, Josh Bass, a confirmé que nous ne jouerons qu’un seul personnage dans le jeu Red Dead Redemption 2, et que ce personnage est Arthur Morgan. Pour lui, s'en tenir à un seul personnage était plus approprié pour la structure et le récit d'un western, soulignant ainsi la différence entre le dernier jeu en monde ouvert et le très apprécié Grand Theft Auto V. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One…Source : https://www.gamepur.com/news/29754-red-dead-redemption-2-switch-characters.html