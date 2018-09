News Jeux

Virtuos, la boite de développeur de jeux vidéo à qui Square Enix a confié la majorité du développement de Final Fantasy X / X-2 HD et de Final Fantasy XII The Zodiac Age vient de mettre à jour sa photo de couverture de ses pages Facebook et Twitter, qui met en vedette Final Fantasy XII: Revenant Wings.En effet, l'image montre Vaan dans sa version Revenant Wings.Est-ce juste que l'image a été mis par accident pour illuster Final Fantasy XII The Zodiac Age, ou est-ce vraiment pour annoncer l'arriver d'un remaster de Revenant Wings ? La question reste ouverte.