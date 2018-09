À l’heure actuelle, le poids du soft est de 65.7Go, ce qui est assez classique pour un jeu de ce type et de cette qualité. On connaît déjà sa liste de succès, ils ont été scannées le jour de la preview, fin août. Ils sont au nombre de 55 pour un total de 1000G et vous pouvez les retrouver directement ici.

Who likes this ?

posted the 09/12/2018 at 09:46 AM by negan