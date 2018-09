Si le succès de la SNES Classic Mini ne se dément pas, le gros inconvénient de cette console à destination des nostalgiques et autres « rétrogamers » est que sa ludothèque est théoriquement limitée à 21 jeux. Les grands classiques tels que Street Fighter 2, ou encore Starfox sont inclus dans la collection, mais de nombreux joueurs ont immédiatement essayé d’en intégrer plus dans la mémoire de la console. Cette opération nécessite normalement de modifier le firmware de l’appareil,un geste qui n’est généralement pas à la portée de l’utilisateur lambda.Le Classic 2 Magic est un périphérique à connecter en USB à la SNES Mini. Il permet soit d’utiliser des cartouches Super Nintendo originales, soit de sauvegarder la ROM à travers la prise USB incluse dans l’extension. Si vous possédez de nombreuses cartouches, il sera donc possible de les inclure dans une clé et d’y jouer sur la mini-console. Cerise sur le gâteau, le C2M permettra aussi de faire tourner les émulateurs de nombreuses autres consoles dont l’Atari 2600, la Game Boy Color, la Megadrive, ou encore la Vectrex.Classic 2 Magic est déjà commercialisé en France sur http://www.3ds-linker.com/ Le problème est toujours si ce produit est sécurisé pour notre console SNES mini ? Il va modifier également le firmware ou pas ? Si vous avez des avis, écrivez-les sous le post.