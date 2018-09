Voici des Informations concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Aujourd'hui, Monolith Soft. nous dévoile le personnage Ladalia, doublé par Yasunori Masutani), le Préteur d'Indoline.Sa puissance ne se limite pas à la religion : en tant que Préteur, le pouvoir militaire à sa disposition lui permet d’avoir une influence majeure sur Alrest. C'est donc une personne très importante.On passe ensuite à une nouvelle fonctionnalité introduite dans le jeu Xenoblade Chronicles 2 : Torna ~ The Golden Country, les camps. Pendant le voyage, il est possible faire une pause à un moment donné, mais leur seul but n'est pas de simplement laisser un peu de repos aux joueurs. En effet, il est possible également y fabriquer diverses choses (comme des pochettes, des noyaux, de la nourriture, etc.), en utilisant des matériaux trouvés lors de votre partie (comme des gouttes ennemies, des points de collecte, etc.). Chaque personnage a sa propre spécialité : par exemple, Mythra est une cuisinière. De plus, à mesure que vous effectuez des quêtes, le nombre de choses que vous pouvez fabriquer augmente.Passons ensuite aux quêtes. Même dans cette histoire, vous rencontrerez des personnes qui ont des quêtes pour vous. Si vous décidez de les aider, vous obtiendrez des récompenses en retour. Mais ce n’est pas tout: ces quêtes sont directement liées à une fonctionnalité connue sous le nom de Communauté, qui fonctionne comme l’affinité dans les deux jeux précédents. En terminant les quêtes, les PNJ sont ajoutés à votre liste de Supporters. Sur l'écran Communauté, vous pouvez également voir les PNJ importants auxquels vous avez parlé, ainsi que ceux qui vous cherchent.Et pour finir, quelques détails sur le système de combat. Comme vous le savez probablement déjà, tous les personnages peuvent se battre directement dans le jeu Xenoblade Chronicles 2 : Torna ~ The Golden Country, lorsqu'ils sont mis en avant. En conséquence, tous les personnages ont leurs propres arts d'attaque et de soutien. Et tout comme dans le jeu principal, vous pouvez utiliser les points de compétence pour améliorer ces arts et les rendre plus puissants et efficaces...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/1039779100196405250