Le dernier numéro du Famitsu comprend un entretien avec Fumito Ueda, illustre créateur d'Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian au temps de Japan Studio. Indépendant depuis quelques années maintenant, Fumito Ueda évoque enfin son nouveau projet qui sera développé sous la direction de son studio genDESIGN.Ce ne sera pas une énorme surprise, mais le prochain Fumito Ueda est encore au stade des tâtonnements, confirme d'abord le créateur. "Nous sommes au stade où nous testons des idées pour voir si elles sont intéressantes ou non, donc nous continuons à faire des prototypes", déclare-t-il en précisant que genDESIGN finance cette étape de recherche à l'aide de Kowloon Nights, un fonds hongkongais destiné aux studios indépendants.L'une des questions que l'on peut se poser est de savoir si le fait de ne plus être soutenu financièrement par PlayStation peut constituer un frein aux ambitions créatives de Fumito Ueda. Mais selon ce dernier, la production de genDESIGN ne ressemblera pas au premier jeu indépendant venu. "Ce que nous sommes en train de faire maintenant n'a pas l'air d'un jeu indépendant. Nous avons l'ambition de faire quelque chose de l'ampleur d'Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian", affirme-t-il. Autre confirmation de cet entretien, le prochain Fumito Ueda sera bien un titre complètement nouveau et non une suite (laquelle nécessiterait de toute façon la participation de Sony Interactive Entertainment).