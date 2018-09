Bonjour à tous, la fibre vient tout juste d'être installé chez moi, jusque la que des bonnes nouvelles, mais j'ai juste un petit problème, j'ai un écran géant qui a quelques années et qui ne possède pas de port HDMI... J'attend qu'elle me lâche pour en changer mais en attendant j'ai entendu parler de boitier mais n'y connaissant rien, je voulais savoir si vous aviez quelques chose à me conseiller sans mettre une fortune. Merci à vous

Who likes this ?

posted the 09/12/2018 at 07:27 AM by starrk