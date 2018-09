Ce sera donc pour aujourd’hui ! La démo jouable de Forza Horizon 4 sera disponible aujourd’hui sur Xbox One si l’on en croit les informations du store Xbox. Préparez vos disques durs puisqu’elle nécessitera 27,8 Go d’espace disque.Peu de jeux Microsoft Studios bénéficient d’une version démo avant leur sortie Pourtant la licence Forza Horizon a toujours choisi de faire goûter à ses délices quelques semaines avant la sortie du jeu. Comme si les développeurs de Playground Studios criaient au monde entier “On a encore produit un jeu de dingue, venez vite l’essayer !”.

posted the 09/12/2018 at 07:16 AM by goldmen33