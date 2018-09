Bonjour tout le monde,Ça y est ! Le tome 3 deest enfin disponible dans son intégralité. Vous pouvez le télécharger dans la catégorie " En La Liga ". Dans ces 10 nouveaux chapitres, la lutte acharnée entre les trois grands champions continue et aucun d'entre eux n'a abdiqué. Natureza arrive à tenir tête à Tsubasa et Rivaul et les actions s'enchaînent de part et d'autre. Qui de l'armée galactique ou des blaugranas arrivera à prendre l'avantage ? A vous de le découvrir !!!Pour info, le tome 4 est bien évidemment en préparation et est terminé qu'à seulement 20% pour le moment.