Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Hier, Nintendo a annoncé deux Bundles à l'effigie de chaque version. Amazon Espagne a ouvert les révervations avec un prix de 439,90 euros. A noter que contrairement au Japon, les Joy-Con Collector ne seront pas vendus séparément chez nous. Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://twitter.com/nintendalerts/status/1039560772949630978

