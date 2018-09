Salut tout le monde, je pars au Japon à la fin du mois et j'aimerais savoir si vous avez de bonnes adresses a visiter, bons plans et conseils pour quelqu'un qui y va sans parler le Japonais.Au passage si jamais vous y êtes et voulez qu'on se croise, j'y serais du 27 Septembre au 16 Octobre. Je serai à Tokyo, je pense aller visiter Kyoto au moins une fois pour le reste je ne sais pas trop où aller.Merci d'avance pour vos conseils