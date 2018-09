Codemasters s'amuse avec ses fans et lance un teasing au sujet de DiRT Rally 2. Un faux site pour un faux restaurant qui regorge d'indices sur le prochain jeu de rallye. L'annonce devrait intervenir sous peu avant une sortie au printemps 2019.

posted the 09/11/2018 at 05:34 PM by schwarzie