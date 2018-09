Voici une Information concernant le jeu Shadow of the Tomb Raider :Le site Gearnuke publie des images comparatives des deux versions. A noter qu’il s’agit bien de la version Ps4 Pro et non Ps4 sur ces images.Pour rappel, le titre sortira le 14 septembre prochain sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : https://gearnuke.com/shadow-of-the-tomb-raider-ps4-pro-vs-xbox-one-x-4k-visuals-comparison/