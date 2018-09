Vous lisez bien et vous n'etes pas fou. EA a decidé de porter pleinte contre le gouvernement Belge suite à l'interdiction émise par le gouvernement qui va a l'encontre des lootboxes.EA estime que cette decision est injustifié alors que Blizzard et Valve on tout les 2 revu leur copie sur leur jeux respectif EA décide d'affronté la decision du gouvernement et de poursuivre l'affaire en justice.L'info vient du journal Nieuwsblad malheureusement je n'ai pas trouver d'equivalent en FR ou ENG