Voici une Information concernant un jeu à paraitre sur Ps4 :Square-Enix précise que le jeu sera disponible partout dans le monde, et donc aussi en France, le 6 décembre, au prix de 19,99 euros. Place ensuite à un Artwork :Puis aux Images :De plus, on apprend que Square-Enix a amélioré les graphismes du jeu avec l'aide de l'Unreal Engine 4...Source : https://www.dualshockers.com/last-remnant-remastered-ps4-announced-west/