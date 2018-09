Pour ceux qui attendaient du neuf le 23 septembre, vous pouvez abandonner cette idée et donc de vous hyper pour rien... Koji prod vient de le confirmer sur son compte Twitter. On aura certainement le dernier trailer ou un déjà vu doublé en jap en live... https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1039444358418714625?s=19

posted the 09/11/2018 at 01:16 PM by ni2bo2