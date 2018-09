Le dernier film (spin-off) de la franchise The Conjuring, dépasse toutes les attentes au box office mondial.Pour un budget de 22 millions de dollars, le film en rapporte pas moins de $133,107,379.Pour rappel:The ConjuringBudget: $20 millionBox Office: $319,494,638The Conjuring 2Budget: $40 millionBox Office: $320,392,818AnnabelleBudget: $6.5 millionBox Office: $257,047,661Annabelle: CreationBudget: $15 millionBox Office: $306,515,884La franchise défonce pas mal le box officeApparemment, un nouveau film Annabelle est en développement

posted the 09/11/2018 at 01:14 PM by leblogdeshacka