Je dois admettre que je suis pas trop fan des Battle Royal mais je trouve que ça peut vraiment se prêter a certains jeu et Sea of Thieves France on créé un événement qui s'en inspire, ils ont appelé ça le Choc de Océans c'est plus un petit jeu dans le jeu inventé avec les outils et les méchaniques de Gameplay. Je trouve ça vraiment chouette comme concept 3 équipes avec leurs couleurs, une île au centre et des tonneaux avec des bonus,une sorte de battle royal ou il faut couler le navire et ensuite tuer les adversaires mais ils peuvent retourner sur l'île, s'infiltrer dans le bâteau, choisir de s'allier a un autre équipage et le trahir etc...à la clef il y a des trésors à gagner et des goodies IRL seront à gagner dans les prochains événements. Donc si vous jouez au jeu rejoignez Sea of Thieves France et trouvez facilement des français et participez a ce genre d'événements j'en ai fais 2 c'est du Fun en barre on a déjà pleins d'autres idées de minis jeu avec la prochaine extension Forsaken Shores voilà c'est tout( La vidéo se visionne uniquement sur le site Youtube )