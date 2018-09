Voici une Information concernant la Nintendo Switch :D3 Publisher a annoncé le jeu Omega Labyrinth Life sur Nintendo Switch. Il sera lancé en 2019 au Japon.L'information vient du dernier numéro du magazine Famitsu. Ce RPG mettra les joueurs dans le rôle de filles qui peuvent augmenter leur taille de poitrine en utilisant un mystérieux «Omega Power» présents dans des donjons. Plus le joueur augmente son niveau, plus la taille des poitrines des filles est importante donc...Source : https://gematsu.com/2018/09/omega-labyrinth-life-announced-for-switch

Who likes this ?

posted the 09/11/2018 at 10:22 AM by link49