Les développeurs deconfirment l'arrivée prochaine d'un mode New Game + surement via patch.L'occasion donc pour les joueurs ayant fini le jeu de pouvoir prolonger le plaisir et relancer l'aventureen conservant leurs équipements fraîchement débloqués lors du premier run.

posted the 09/11/2018 at 10:03 AM by leonr4