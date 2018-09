Perso c'est pas les nouveaux jeux , type Yakuza ou dragon's dogma qui mon fait vibré, (même s'il ont l'air très bien!) Ou la hype du trailer de KH III (qui tue la tronche!)



Non moi mes annonces on été le remaster de Crystal Chronicles







J'avais aimer a mort sur GC mais c’était un tanné pour jouer a plus de 2... la le online va rendre sa plus fun.



MAIS! perso c'est surtout le retour de GUNGRAVE!!

Le remake VR était un annonce un peut nul perso, mais la un nouvel épisode!!







Quand on y pense 2019 cette année de dingue!!

DMC V, un GUNGRAVE, surement bayonetta 3...