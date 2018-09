Voici des Informations concernant le jeu Tales of Vesperia Remaster :Banadai Namco dévoile tout d'abord des images de son titre.Ainsi qu'un nouveau trailer :Au Japon, une Edition Limitée intitulée 10th Anniversary Edition sera commercialisée.Elle sera commerciliasée au prix de 11 000 yens et contiendra :- Une boîte spéciale avec des illustrations de Kousuke Fujishima- Une jaquette réversible 10th Anniversary Edition- Un Artbook commémoratif avec une couverture rigide rempli de contenu spéécial 10th Anniversary Edition, y compris des illustrations de personnages et plus encore- Une Plaque acrylique double anniversaire avec les personnages de Brave Vesperia- Le premier disque Blu-ray contiendra des bonus avec une vidéo originale- Un nouveau bonus vidéo # 1 : “Skit Dramatic Special : Reunion” - La fête se poursuit après les événements du jeu. Il sera alors possible d'écouter les pensées des autres personnages que l'on n'entendait pas autrement.- Un nouveau bonus vidéo # 2: Anime court "Tales of Home Room ~ Vesperia ~" - Une nouvelle animation courte décrivant les vacances d’été des personnages.Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://gematsu.com/2018/09/tales-of-vesperia-definitive-edition-launches-january-11-2019-in-japan