Salut les gens, voilà encore une nouvelle video de l'Otaku et sa mère, cette fois sur de l'actualité jeu video. Voilà une première video de réaction aux trailers de la conférence, la suite sera pour demain et pendant le TGS nous risquons de faire une video par jour facile pour réagir aux annonce. Désolé pour le son très bas des trailer, je n'ai pas pensé à le changer après le réglage pour les série anime. Les bip lors de la video viennent du fait que j'ai mentionné par inadvertance le nom de ma petite cousine de 5 ans et que j'ai donc censuré son nom.

posted the 09/11/2018 at 06:01 AM by kraken