Hello les cocos,Voilà chose promise, chose due, voici les deux interviews que nous avons menées à la Gamescom 2018 !En premier celle suren compagnie de, lead designer du jeu : http://www.homecinema-fr.com/video-dying-light-2-partie-2-interview-de-tymon-smektala-lead-designer-techland/Et par la suite on passe au plat de résistance avec l'interview de(producteur) sur: http://www.homecinema-fr.com/video-cyberpunk-2077-2e-partie-interview-de-richard-borzymowski-producteur-chez-cd-projekt-red/Désolé pour l'image et son sur cette vidéo, nous avons eu quelques petits soucis techniques grrrrN'oubliez pas de mettre un pouce bleue si vous voulez d'autre contenu de ce style, et de vous abonner à la chaine.A bientôt