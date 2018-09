Voici le Top France allant du 27 août au 02 septembre 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Monster Hunter Generations Ultimate entre à la deuxième place, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild quittent le classement, Mario Kart 8 Deluxe perd une place et Yakuza Kiwami 2 n’apparaît pas dans le Top 5...Source : http://www.sell.fr/