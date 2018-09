Salut,Je suis pas un fin connaisseur de la Neo-Geo mais j'aime beaucoup l'histoire des consoles et jeux, les anecdotes, etc.Bref, y'a les manettes style Neo-Geo CD qui sont ressorties pour la douteuse Neo-Geo mini et une question me taraude :Est-ce que quelqu'un peu m'expliquer d'où les boutons A,B,C,D sont dans une autre disposition ?À ma connaissance il n'y a qu'une seule et unique manette de Neo-Geo CD donc pourquoi ce choix de nouvelle disposition de manette (sur la blanche comme sur la noire) ? Surtout quand on sait que c'est plus un objet de collection que de jeu pur...Je ne comprend pas mais je vais laisser les spécialistes tenter de me répondre s'ils le veulent.Sinon est-ce que vous savez si ces nouvelles manettes peuvent se brancher sur l'ordi ? J'ai pas trouvé de quel type de prise il s'agit.