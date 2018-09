Bonsoir GamekyoVoici mes premiers pas sur Marvel's Spider-Man, petite vidéo découverte. Personnellement j'accroche pas mal malgré les éléments répétitifs pour avoir les quartiers à 100%...On dirait un petit mélange d'inFamous & Batman Arkham non ?Bonne soirée, bon visionnage

Like

Who likes this ?

posted the 09/10/2018 at 06:29 PM by tidusx59