Salut amis Gamekyéen !Je viens vous présenter mon nouveau projet: Refaire l'auberge deEn effet certains me connaissent peut être sur le site comme travaillant sur le JRPG Edge of Eternity en tant qu'Environment Artist, et j'ai eu envie de créer une page Facebook et un site web regroupant mes activités en temps que graphiste sur les 2 projets que sont EoE et FFTA2 3DR (surtout ce dernier)^^Chaque semaine je ferai un nouvel article sur ma page facebook et mon site pour vous partager l'avancement de ce projet!Mon but ? Tout simplement me faire plaisir! Et si jamais ça peut vous aider à visualiser le métier de graphiste dans le monde du jeux vidéo, j’en serais ravis!Aussi, je ferai en sorte d'être clair pour les non initiés sur ma page Facebook: https://www.facebook.com/YurieDesign/Et des articles plus fournis et détaillés sur mon site perso: www.juliengalibert.comIl y aura les grandes étapes de créations, des screenshot, vidéos...etcJ'ai pensé aux Anglophobes, du coup mon contenu sera traduit en Français sur Facebook : )Pour faire simple: J'adore le 1er, notamment la pate graphique, et que le 2 est plus riche visuellement parlant^^ Et que je rêve d'un Final Fantasy Tactics Advance 3 sur Switch!Du coup je me suis dit... à quoi ça ressemblerait si on modernisait la série des tactics visuellement?Donc voilà, est ce que l'idée du projet vous plait? Dites moi tout! = )Petit teaser du prochain article:Je posterai de temps en temps içi (Aprés tout, je suis sur le site depuis tellement de temps que j’ai l’impression de connaître tout le monde, même si je ne participe pas énormément)Bonne fin de journée !^^