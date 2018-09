Voici une Information concernant le jeu Shadow of the Tomb Raider :On commence par les notes obtenues :- GameSpew : 10/10- App Trigger : 9.5/10- GameSpace : 9.5/10- Video Chums : 9.2/10- Stevivor : 9/10- Vandal : 9/10- IGN : 9/10- WeGotThisCovered : 9/10- PlayStation LifeStyle : 9/10- AttackOfTheFanboy : 9/10- Gamingbolt : 9/10- Hardcore Gamer : 9/10- Multiplayer.it : 8.8/10- GamesBeat : 8.7/10- Wccftech : 8.6/10- God is a Geek : 8.5/10- 3DJuegos : 8.5/10- GameCrate : 8.5/10- InsideGamer.nl : 8.5/10- Playstation Universe : 8.5/10- Easy Allies : 8.5/10- IGN Italia : 8.5/10- PCGamer : 8.4/10- Gamesradar : 8/10- Press Start Australia : 8/10- EGM : 8/10- JeuxActu : 8/10- Metro Game Central : 8/10- New Game Network : 8/10- Gamers Heroes : 8/10- PSX-Sense.nl : 8/10- TheSixthAxis : 8/10- Eurogamer Italy : 8/10- COGconnected : 7.8/10- Destructoid : 7.5/10- Gameinformer : 7.5/10- DualShockers : 7.5/10- Videogamer : 7/10- Shacknews- Trusted Reviews : 7/10- USgamer : 7/10- Slant Magazine : 7/10- CGMagazine : 7/10- Gamespot : 6/10- Gamer.no : 6/10- M3 : 6/10- Guardian : 6/10- Telegraph : 4/10Et le Test de Gameblog :Passons ensuite à celui de JeuxVidéo.com :Puis le Test Gamekult :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le titre sortira le 14 septembre prochain sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : https://www.resetera.com/threads/shadow-of-the-tomb-raider-review-thread.67583/