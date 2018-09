Bonjour à tous, besoin d'aide pour faire de Ciri une sorceleuse, car à ma première fin, elle est devenue impératrice du Nilfgaard.



Ma question est simple, est ce que faire la quête qui s'intitule "Raison d'état" et ce peu importe le choix avec qui on s'allie influence automatiquement le fait que Ciri devienne impératrice même si on a fait "les bon choix" ou faut t-il ignorer cette quête pour qu'elle devienne sorceleuse ?



Car je précise que je ne suis pas aller voir l'Empereur et que jusque là j'ai fait les bon choix. Mais je veux pas laisser cette pourriture de Radovid au pouvoir... Merci pour votre réponse