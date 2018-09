Voici une Information autour de la Ps4 :On commence avec le jeu Project Awakening.On poursuit avec le jeu Kingdom Hearts III et le monde issu du film Les Nouveaux Héros.On passe ensuite au projet du Studio Istolia et Square-Enix intitulé Project Prelude Rune.Square-Enix continuera d'exploiter le filon des versions Remastered.On passe ensuite à divers jeux.Days Gone se devait d'être là.God Eater 3 sortira le 13 décembre prochain au Japon.Place ensuite à un autre titre.Call of Duty : Black Ops 4 était lui aussi de nouveau présent.Bref aperçu de Ghost of Tsushima.Egalement pour Death Stranding.Resident Evil 2 Remake a fait acte de présence.Dead or Alive 6 sortira le 15 février 2019.Samurai Spirits sortira l'année prochaine.Judge Eyes sortira en fin d'année au Japon, et l'année prochaine en Occident.Sekiro : Shadows Die Twice se dévoilait un peu plus.Left Alive sortira le 28 février 2019.Gungrave Gore a été dévoilé.C'était ensuite au tour de Red Dead Redemption 2.Ace Combat 7 est prévu pour le 17 janvier 2019.Place ensuite à divers jeux pour le Playstation VR.Dont un jeu issu de la Saga Everybody's Golf.Voilà qui clôt cette conférence...Source : https://www.resetera.com/threads/playstation%E2%80%99s-tgs-2018-lineup-tour-discussion.67515/