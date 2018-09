Comme annoncé Vendredi dernier la Neo Geo mini international est en précommande depuis ce matin.D’après JustForGame qui s'occupe de la distribution en France seul 3000 pieces devraient être distribué pour cette fin d'année.Concernant les manettes reprenant le design de la manette Neo Geo CD, ils y en auraient encore moins.Si comme moi, vous êtes un collectionneur ne la raté pas.Il est d’ores et déjà disponible à ces adresses :Retrouvez les sensations d’époque avec la Neo Geo Mini et l’excitation des premières parties sur les bornes d’arcade, et replongez dans les classiques de l’arcade comme King Of Fighters ou Metal Slug.Profitez des 40 meilleurs titres de la Neo Geo originale de SNK rassemblés sur la mini-borne d’arcade… Ou voyez les choses en grand en branchant la console sur votre téléviseur HD !Mais d’où sort-elle ?La console de salon Neo Geo de SNK (dite Neo Geo AES lors de sa sortie en 1990) aura marqué à jamais l’esprit des joueurs qui ont eu le privilège d’en posséder une ou d’en profiter chez leurs amis et voisins chanceux durant cette période mythique du jeu vidéo.Elle n’était pas surnommée la « Rolls » des consoles de jeu vidéo par hasard !Cette machine de rêve était techniquement hors-norme pour l’époque – répliquant parfaitement le système Neo Geo MVS qui équipait les bornes d’arcades qu’on trouvait alors dans les salles de jeu et les cafés du coin.Raisonnablement hors de prix pour la majorité des joueurs, elle permettait pour la première fois de disposer d’ une véritable machine d’arcade à la maison. Disposant d’une communauté de fans énorme et fidèle, elle sera produite jusqu’en 1997 et s’inscrit désormais tout en haut du panthéon des consoles favorites des gamers, en partie grâce à un catalogue de jeux dont beaucoup sont passés à la postérité : King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown, Super Sidekicks… des licences reprises depuis sur la plupart des consoles modernes.La Neo Geo Mini ravira donc les collectionneurs et les nostalgiques de ces années dorées du jeu vidéo, mais aussi les joueurs plus novices qui se régaleront en découvrant ces sensations de jeu typiquement « arcade » venues des années ’90 !« The Future is now »40 jeux cultes, du combat en VS avec King Of Fighters en passant par du shooter plateformer avec Metal Slug.✔ Avec son écran intégré de 3.5 pouces, emmenez-la partout pour des parties endiablées.✔ Jouez également sur votre télévision en HD (câble mini-HDMI/HDMI non fourni)✔ La boite de la console contient : la console, 2 stickers personnages SNK, 1 sticker logo NeoGeo et un câble d’alimentation USB✔ Manettes, câble mini-HDMI, stickers et accessoires vendus séparément.La Neo Geo Mini International Edition intègre les quarante jeux suivants :THE KING OF FIGHTERS ’95THE KING OF FIGHTERS ’97THE KING OF FIGHTERS ’98THE KING OF FIGHTERS 2000THE KING OF FIGHTERS 2002SAMURAI SHODOWN IISAMURAI SHODOWN IVSAMURAI SHODOWN V SPECIALREAL BOUT FATAL FURYGAROU: MARK OF THE WOLVESFATAL FURY SPECIALWORLD HEROES PERFECTKIZUNA ENCOUNTERART OF FIGHTING / NINJA MASTER’SKING OF THE MONSTERS 2SHOCK TROOPERS 2ND SQUADMETAL SLUGMETAL SLUG 2METAL SLUG 3SENGOKU3BLAZING STARTOP PLAYER’S GOLFSUPER SIDEKICKSPUZZLEDFOOTBALL FRENZYMETAL SLUG XMETAL SLUG 4METAL SLUG 5MAGICIAN LORDKING OF THE MONSTERSBLUE’S JOURNEYSHOCK TROOPERSROBO ARMYCROSSED SWORDSMUTATION NATION3 COUNT BOUTLAST RESORTGHOST PILOTSTHE LAST BLADE 2