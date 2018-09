Rare a profité du week-end pour nous révéler le trailer de la prochaine extansion de Sea of Thieves intitulé Forsaken Shores, cette extansion introduira 15 îles volcaniques et instable , des barques à attacher à l'arrière du navire, une nouvelle campagne scénarisé qui tournera autour d'un mystérieux trésor qui semble être le calice maudit du capitaine flameheart. Le petit crabe à la fin du trailer pourrait donner un indice sur un éventuel boss crabe géant. Nous en saurrons plus le 19 septembre.

posted the 09/10/2018 at 05:46 AM