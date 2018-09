Serait-ce pour le fameux jeu Superman qui fait parler de lui depuis quelques mois ?



Rocksteady Studios s'est fait un nom avec la trilogie Batman: Arkham, mais depuis 2016 et le titre en VR, le développeur se fait discret. En juillet dernier, il affirmait ne pas être prêt à parler de son prochain jeu, mais en coulisses, les choses avancent.



Rocksteady recrute en effet plusieurs personnes pour son prochain projet, notamment un community manager qui assurera « la campagne promotionnelle pour un jeu AAA très attendu ». L'heureux élu devra évidemment gérer les réseaux sociaux, mais également présenter des séquences de gameplay en direct avec assurance. Donc oui, le studio développe bien actuellement un gros jeu, reste à savoir lequel. Dans un autre temps, Rocksteady recherche un lead animator pour un jeu visant la note de 90 sur Metacritic, mais également un lead rendering programmer pour « un jeu AAA sur les plateformes de prochaine génération ». En clair, le titre sortira sur les prochaines PlayStation et Xbox, donc pas avant quelques années.



En mai dernier, un internaute sur 4chan dévoilait plusieurs détails crédibles sur un possible jeu Superman, une rumeur qui avait grandi en juin. Sauf que non, ce Superman: World's Finest n'a pas été présenté à l'E3 2018 chez Microsoft, ni chez un autre constructeur d'ailleurs, les grosses pincettes sont toujours de mise pour ce titre.



