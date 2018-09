Voici une Information concernant le jeu Shadow of the Tomb Raider :Petite boulette de la part d’IGN Allemagne qui malgré l’embargo, publie son test, qui a ensuite été effacé. Le jeu obtient la note de 8.9/10. Pour rappel, le titre sortira le 14 septembre prochain sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : https://www.resetera.com/threads/ign-germany-published-their-shadow-of-the-tomb-raider-review-early.67437/