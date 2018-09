A l'approche de la sortie de DBFZ sur la console de Ninten... de Intendo, on apprend qu'en fait,... ben que le jeu à été prévu dès le départ sur Switch.



Il y a 2 raisons qui font que le jeu est sorti en retard:



- Les specs de la Switch ont été révélés assez tard par Nintendo aux éditeurs

- Namco/Bandai aurait rencontré quelques maigres soucis durant le développement du jeu sur PS4/Xbox One. Ils voulaient d'abord terminer le développement de ces versions avant de s'y mettre sérieusement sur le portage vers la Switch.



Etant convaincu du potentiel de la Switch, le jeu à toujours été envisagé et l'équipe avoue que les nombreuses demandent des fans n'ont fait qu'augmenter leur motivation.



Du coup, vu que le producteur de Soulcalibur 6 ne ferme pas la porte à un portage de SC6, ça se trouve le jeu est également prévu... ou pas!