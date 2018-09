Let's Play

J'avoue, j'attendais comme un petit fou ce SNK Heroines Tag Team Frenzy, et au final, ce qui devait être un jeu de combat SNK "arcade" à la Smash Bros est peut être un peu trop éloigné de tout ce que l'on connait actuellement !







En gros, nos 2 combattantes (le jeu ne se joue uniquement en TAG TEAM) partagent la même barre de vie, lorsqu'elle est low, on peut se faire "KO" avec une attaque spéciale, si la barre de vie est vide, on peut se faire "Stun", ce qui permet de placer plus facilement le move final et de gagner la partie ^^ !



Le jeu est très accessible (comme un Smash Bros), les coups spéciaux sortent bien, mais, avec 14 personnages seulement, j'ai l'impression qu'on en fait vite le tour...



Le côté arcade est sympa, mais difficile à expliquer à un neophyte. Bref, à voir ce que ça va donner sur plus d'heures de jeu. En tous cas, niveau personnalisation, y'a de quoi faire !



Bonus : tous les costumes du jeu :